Taksiciler bir bir mesleği bırakıyor, ilanlar veriliyor ama çalışan bulunamıyor

Ticari taksilerde son günlerde yaşanan saldırılar, özelikle saldırı altında olan taksicileri tedirgin ediyor. İzmir'de duraklar ilanlar vermesine rağmen çalışacak şoför bulmakta zorluk çekiyor. Özelikle gece belli bölgelerden müşteri almayan ve seçici davranarak kendi önlemini alan taksiciler, biran önce araç içi kabin önleminin alınması gerektiğini belirtti.

Son günlerde ticari taksilerde yaşanan üst üste saldırılar, şoförleri tedirgin etmeye başladı. Saldırıya uğrayan şoförlerin kimi çalışmak zorunda olduğu için görevine devam ederken, kimi ise mesleği bırakmayı tercih ediyor.

İzmir, taksicilere yönelik saldırıların arttığı illerin başında geliyor. Bu durum nedeniyle kentte şoför sıkıntısı yaşanırken, özelikle saldırıların çok yaşandığı gece saatlerinde ilan olmasına rağmen taksi şoförlüğü pek yapılmak istenmiyor.

Taksi şoförleri ise zaman zaman seçici davranarak veya tekin olmayan bölgelerden müşteri almayarak kendince önlem alıyor. Şoförler, saldırılara durdurabilecek "kabin" önleminin hayata geçirilmesini bekliyor.

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"İŞ YAPAMAZ DURUMA GELDİK"

Taksi Şoförü Samet Karamuk, "Tedirginiz, ailemizde çok tedirgin" dedi. İş yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Karamuk, "Şoför bulmakta zorluk çekiyoruz. Ben şuan tek başıma çalışıyorum. Tek başıma çalışmak zorunda kaldım; çünkü şoför yok. Kimse yapmak istemiyor. Aileleri yüzünden, tedirginler. Kimin bindiği, kimin indiği belli değil; kimin ne yapacağı da belli değil. Gecede çalışıyorum. Gece çalışırken kendimizce; bildiğimiz yerlerde, bildiğimiz mevkilerde, genellikle belli profillerde müşteri almamaya çalışıyoruz. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Onun haricinde yapabileceğimiz bir şey yok. Çok şükür daha önce saldırıya uğramadım. Gece çok korkuyoruz; yani belli bir saatten sonra 22.00 ile 03.00 arası dışarıda çalışırken, müşteri alırken tedirgin oluyoruz. Bu konuda da bir önlem alınması gerekiyor. Bize göre bu kabin olayı artık olması gerekiyor" dedi.

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"İNSANLAR TAKSİDE ÇALIŞMAYA ÇEKİNİYOR"

Bir diğer taksici Ali Yüksek de, "Saldırı çok. Kendimizi savunmak için bir cisim bulunduramıyoruz, bulundurulan cisimlerde suç aleti sayılıyor. İnsanlar takside çalışmaya çekiniyor; yani şoför sıkıntısı var. Gece çalışırken, yolda giderken, bakıyoruz ve biraz daha seçici oluyorsunuz. Müşteriyi aldığınız yer çok önemli; mesela sıkıntılı yerler, bölgeler var. Oralardan yolcu almıyoruz. Ben daha önce silahlı çatışmanın arasında kaldım. Mecburen yapıyoruz. Devam edeceğiz" diye konuştu.

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"GECE İŞİNE 'KABUS' DERİZ"

Taksici Önder Özneşeli ise şunları söyledi: "Tedirginliğimiz var; yani uzun zamandır böyle ve özellikle gece. Gece işine "kabus" deriz biz. Soramıyorsun ki "sen kimsin nesin?" diye. Duruyorsun, alıyorsun; şansına ne çıkacağını bilmiyorsun. Gece biraz müşteri seçiyoruz. Tipine bakıyoruz, tipinden ne kadar anlaşılırsa. Çok tipi bozuk olduğu zaman ben almıyorum; yani belli bölgelerden de almıyoruz. Mutlaka bir kabin yapılması lazım. Avrupa'daki gibi bir güvenlik önlemi olması lazım. Öbür türlü hiç emniyet diye bir şey yok. Bunlar tabii çoğalırsa, bırakanlar olur, çalışmaz. Niye çalışsın yani? Hayatı daha önemli değil mi?"

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