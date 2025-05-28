Taksiciler komşuda isyan bayrağını çekti! 48 saat kontak kapattılar

Düzenleme: Kaynak: AA
Taksiciler komşuda isyan bayrağını çekti! 48 saat kontak kapattılar

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler 48 saatlik grev başlattı. Taksiciler, korsan taksicilikle mücadele, uygulama denetimi ve vergi indirimi talepleriyle hükümetten çözüm bekliyorlar.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde, Taksiciler Sendikasının çağrısıyla yapılan grev kapsamında taksiciler bugün sabah saat 06.00 itibarıyla çalışmayı durdurdu.

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Grev cuma saat 06.00'ya kadar devam edecek.

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Taksiciler, korsan taksicilik ile mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini dile getiriyor ve hükümetten sektörün sorunlarına çözüm bulmasını talep ediyor.

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Atina'da taksiciler bir günlük greve gittiAtina'da taksiciler bir günlük greve gitti

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İtalya'da taksiciler greve gittiİtalya'da taksiciler greve gitti

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