Taksiciler isyan etti! Zam yetmiyor

Edirne Belediye Meclisinde geçtiğimiz günlerde taksi tarifelerine uygulanacak yüzde 30 zam kararı kabul edildi.

Kentte yolculuk başına minimum taksi ücreti 90 liradan 120 liraya; taksimetre açılış ücreti ise 42 liradan 50 liraya yükseldi fakat gelen zamlar taksicileri memnun etmedi. Edirneli taksiciler ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bu zammın hiçbir anlamı olmadığını, borçlarının gün geçtikçe katlandığını belirtti.

"YAPILAN ZAMMIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Taksici Can Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Taksimetreye uzun zamandır zam gelmiyor. İndi-bindi 90 liraydı, o zamanlar 25 liraya mazot alıyorduk. Şimdi indi-bindi 120 lira oldu. Mazot 60 lira. Yapılan olan zammın hiçbir anlamı yok, artı olarak 3 bin lira ayar parası vereceğiz. O 3 bin lirayı toplayabilmek için çalışacağız. İnanın şu an, iki saatten beri en başta beklemekteyim, hala sıram gelmedi. Müşteri gelmedi, bekliyoruz. O yüzden bütün arkadaşlar plakalarını satıyor. Edirne’de şu an yüzde 70 civarlarında satılık durak var. Hemen hemen her durakta satılık plakalar var. Sanayiye zaten Allah kimseyi düşürmesin. Gittiğiniz zaman bütün kazancınızı olduğu gibi sanayiye verirsiniz, yetmez bile. Ne kredi kartı borcunuz biter ne bankaya kredi borcunuz biter ne de kenara üç beş kuruş para koyabilirsiniz. Anca boğazınızı doyurabilirseniz ne ala.”

"VATANDAŞ DA ARTIK KATLANMAK ZORUNDA"

Taksici Ömer Sümer ise şunları söyledi:

“Bu zam gerekiyordu. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de en ucuz taşımacılığı yapan biz Edirne taksicileriydik. Vatandaş da artık katlanmak zorunda, zaten yakıt fiyatlarını biliyorsunuz her gün zam geliyor. Sanayide ve her şeyde fiyatlar uçtu gitti”