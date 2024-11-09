Taksicilerin kanlı ‘müşteri’ kavgası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taksicilerin kanlı ‘müşteri’ kavgası

Adana’da bir taksi durağında müşteri anlaşmazlığı tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınlarının karışması üzerine Y.O, pompalı tüfekle, İ.O ve kuzenleri M.O ve M.O vurdu. Y.O olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir taksi şoförü yolcu sırasında anlaşmazlık yaşadığı başka şoförü ve onun 2 akrabasını pompalı tüfekle vurdu. Kovalamaca sonucu yakalanan taksi şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olan Y. O. (67), bir başka şoför İ.O. (39) ile müşteri sırasında anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine Y. O. ve İ.O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki taraf yakınlarına haber verdi. Taraflarının yakınlarının gelmesiyle kavga büyüdü. Yusuf O., kavga sırasında pompalı tüfekle İ.O, kuzenleri M. O. (35) ve M.O.'yu (29) vurdu. Ardından Y.O., arkadaşı K. G. ile birlikte kamyonete binip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yunus polislerinden kaçamadılar

Bölgeye sevk edilen Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı yunus ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler bölgeye yakın bir yerde yakalandı. Araçta ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.O. ve arkadaşı K.G. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yusuf O.'un buradaki ifadesinde, "Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksicilerin kanlı ‘müşteri’ kavgası

Taksicilerin kanlı ‘müşteri’ kavgası

Taksicilerin kanlı ‘müşteri’ kavgası

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