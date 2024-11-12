Taksicilikte devrim: Waymo robotaksileri sokaklarda

Alphabet destekli otonom araç şirketi Waymo, Los Angeles'ta 300 bin kişilik bekleme listesini sona erdirerek robotaksi hizmetini tüm kullanıcılara açtı. Bu yenilikle birlikte Los Angeles County'deki 80 kilometrekarelik hizmet alanında, herkes Waymo One uygulamasını indirerek robotaksi çağırabilecek.

Waymo, 2019’dan bu yana Los Angeles’ta varlık gösteriyordu. Şirket, bu süreçte şehrin çeşitli bölgelerinde - şehir merkezi, Miracle Mile, Koreatown, Santa Monica, Westwood ve West Hollywood gibi - haritalama çalışmaları yaparak kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti. 2022 yılında Waymo, Los Angeles’ı Phoenix ve San Francisco’dan sonra yeni ticari piyasalarından biri olarak ilan etti. Ancak bu hizmet hemen devreye girmedi; uzun bir izin süreci gerekmişti.

Waymo, Ağustos 2023'te San Francisco'da ticari hizmet sunmak için gerekli olan son izinleri aldı. Mart 2024’te ise Los Angeles ve Bay Area’nın genişletilmiş bölgelerinde ticari robotaksi hizmeti için onay sağlandı. Haziran ayında San Francisco için bekleme listesini kaldıran Waymo, aynı yeniliği şimdi Los Angeles’ta uygulamaya koydu.

Bu genişleme, Waymo’nun Alphabet liderliğinde gerçekleştirdiği 5,6 milyar dolarlık Seri C finansman turunun hemen ardından geldi. Andreessen Horowitz, Silver Lake, Fidelity, Tiger Global gibi yatırımcılar da bu tura katıldı. Bloomberg'e göre, bu yatırım ile birlikte Waymo’nun değeri 45 milyar doları aştı. Alphabet, Waymo’ya 5 milyar dolar daha yatırım yapacağını da duyurdu.