Taksiciye bıçaklı gasp girişimi. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı

Olay, 28 Kasım'da saat 23.59’da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi.

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Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan’ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

YAŞANAN DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşanan dehşet anlarını anlatan taksici esnafı Hakan Paktan, şöyle konuştu:

“Durağa bir yolcu geldi. 18 yaşlarında. Akgedik Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Arabaya aldım ve yola çıktık. Yola çıktığımda kolunu gösterdi. Kolundan bıçaklandığını söyledi. Gidene kadar sürekli sorular sordum. Çocuktan huylandım. Giderken pencereler kapalıydı. İçerisi sıcaktı. ‘Daraldım pencereyi açabilir miyim?’ diyerek pencereyi açtı. Montunun fermuarını açtı. Ben artık iyice huylandım. Akgedik Mahallesi’ne geldiğimizde inerken ‘Ne kadar tuttu?’ dedi. Ücreti söyledim. Karttan ödeyeceğini söyledi. Post cihazına limitini girdim. Ne kadar girdiğimi sordu. Elini cebine attı ve benim göğsüme doğru bıçak hamlesi yaptı.

Ben de temkinli olduğum için elimi kaldırınca bıçak elime saplandı. Elinden tutarak bıçağı aldım. Emniyet kemeri de takılıydı. Adam yanımda beni öldürmeye çalışıyor ben emniyet kemerine bağlıyım. Daha sonra kendimi zar zor dışarı atım. Attıktan sonra çıktı dışarıya. Bu sefer bıçak benim elimdeydi. ‘Bıçağı bana sapla, öldür beni’ dedi. Sonra kovaladım ve 112 Acil Servis’i aradım. Ne yapacağımı bilemedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Ambulans ve jandarma geldi. Onlar gelmeden önce Kadir diye bir arkadaşım gelmişti."