Takside 10 ruhsatsız tabancı ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu’nda, silah ticareti yapan şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Takside yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Takside 10 ruhsatsız tabancı ele geçirildi

Olay, Halıcıoğlu D-100 karayolunda Cuma günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Taksi ile silah ticareti yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözkonusu taksinin Halıcıoğlu’nda olduğunu tespit etti. Polis ekipleri taksiyi takibe aldı. Ekipler taksiye yaklaştığı sırada taksici kaçmaya başladı. Durdurulan şüpheli gözaltına alındı.

Takside yapılan aramada poşet içerisinde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Taksi şoförü Enes Kürşat U. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede “Silah ticareti ve kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

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(Kaynak: DHA)

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