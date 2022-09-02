2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Takside bulduğu 47 bin lirayı bakın ne yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir taksici yabancı uyruklu şahsın takside unuttuğu içinde 47 bin TL para bulunan çantayı sahibine ulaşıp teslim etti. Bu örnek davranış taksici arkadaşları tarafından da alkışlanırken İngiliz uyruklu şahıs çantayı teslim aldıktan sonra "Türklere çok güveniyorum. Onun için de 14 yıldan bu yana Türkiye’de ve Fethiye’de yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:23
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:24
Takip Et

Takside unutulan 47 bin lirayı sahibine ulaştırdı Türklere çok güveniyorum

Takside bulduğu 47 bin lirayı bakın ne yaptı
+
Aa
-

Fethiye’de bir marketten alışveriş yapan ardından bankadaki parasından 47 bin TL çeken İngiliz uyruklu David John Chaplin daha sonra Sahil Birlik Taksiye giderek Ölüdeniz Hisarönü mevkiine gitmek için 30 yıllık taksici Ayhan Altun Kaynak’ın taksisine bindi.

İngiltere’de emekli olduktan sonra 2008 yılında Fethiye’ye gelip Ölüdeniz Mahallesi'nde hayatını sürdürdüğü öğrenilen Davıd John Chaplin evinde inerken içinde para bulunan çantasını takside unuttu. Taksici Altun Kaynak müşterisini bırakıp Fethiyeye geldiği zaman arka koltuktaki çantayı fark etti.

KİMLİĞE BAKIP SAHİBİNİ BULDU

Daha önce başka müşterilerini de değişik bölgelere götüren Kaynak, diğer taksicilerle birlikte hemen çantayı açıp içine bakıp kimlikten sabahki müşteri olabileceğini tahmin ederek İngiliz müşterinin ev sahibi olan Koray Gök’e ulaştı.

Chaplin çantasının takside kaldığını Koray Gökten’den öğrenince hemen birlikte Sahil Birlik Taksiye geldiler. Burada çantasına kavuşan Davıd John Chaplin 47 bin TL’nin içinden 200 TL’yi taksici Ayhan Altun Kaynak’a hediye etti.

"TÜRKLERE ÇOK GÜVENİYORUM"

Büyük sevinç yaşayan Davıd John Chaplin yaptığı açıklamada, "Bu sabah marketten alışveriş yapmıştım. Ev kirası ve diğer ödemelerim için 47 bin TL bankadan çekmiştim. Daha sonra taksiye binerek Hisarönü ne gittim. İçinde 47 bin TL bulunan ve ayrıca diğer kartlarımın da bulunduğu bu çantayı takside unutmuşum. Taksici ev sahibime ulaşıp çantamın taksinin arka bölümünde kaldığını haber vermiş. Duyunca birlikte geldik. Çantamı bulduğum ve parama kavuştuğum için çok sevinçliyim. 2008 yılından beri Türkiye’de Fethiye’de yaşıyorum. Her zaman buradan taksiye biniyorum. Türkiye ve Türkleri çok seviyorum. Türklere çok güveniyorum. Onun içinde 14 yıldan bu yana Türkiye’de yaşıyorum” diye konuştu.

Taksici Ayhan Altun Kaynak ise “30 yıldır taksicilik yapıyorum. İstanbul ve Fethiye’de taksi şoförlüğü yaptım. Bu sabah binen yolcunun arka koltukta unuttuğu çantayı saatler sonra buradaki taksici arkadaşlarla kendisine ulaşıp teslim ettik. Tüm taksici arkadaşların ve vatandaşlarımızın da böyle durumlarda aynı davranışı göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İngiliz uyruklu David John Chaplin Ayhan Altun Kaynak’ın taksisine binip tekrar Hisarönünde’ki evine gitti.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
1
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
2
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
3
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
5
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
6
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
7
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.