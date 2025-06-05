Takside yolculukta yeni dönem resmen duyuruldu: Yoldan yolcu almayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı.

Demir, 2 bin 500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi'nin İstanbulluların hizmetine gireceğini belirtti. Demir'in aktardığına göre, bu taksiler yolda yolcu almayacak sadece naylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Üstelik, İstanbullular ve şoför esnafaın güvenli bir yolculuk yapabilmesi için tüm yolculuklar da kayıt altına alınacak.

YOLDAN YOLCU ALINMAYACAK

İstanbullulara seslenen Prof. Demir'in açıklaması şu şekilde:

“Sevgili İstanbullular; sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, İstanbul’un uzun süredir bir taksi sorunu var. Bu sorunun çözümü için adımlar attık.

UKOME kararıyla 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’, İstanbulluların hizmetine girecek.

Uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu azalacak. Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek.

TÜM YOLCULUKLAR KAYIT ALTINDA

Böylece taksici esnafının da verimliliği artacak. Uygulama bazlı taksilerde sarı taksi tarifesi uygulanacak ve tüm yolculuklar kayıt altına alınacak.

Böylece İstanbullular için ve de şoför esnafı için güvenli ve güvenilir bir yolculuk başlayacak.

Uygulama bazlı taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl kalite kontrolüne tabi tutulacak.

Ayrıca uygulama bazlı çalışan şoför arkadaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak.

Ayrıca uygulama bazlı taksiler, İstanbulluların güvenli, erişilebilir ve kaliteli bir taksi hizmeti almasını sağlayacak. Uygulama Bazlı Taksi sistemi, İstanbul’a hayırlı olsun”