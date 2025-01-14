Taksilerde yeni dönem başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent genelindeki 6 bin 615 taksiye ücretsiz panik butonlu araç takip ve kamera sistemi takılacağını duyurdu.

Belediye binasında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Böcek, turizm kenti Antalya’nın yılda 27 milyon yerli ve yabancı turist ağırladığını hatırlatarak, taksicilerin kentin önemli turizm elçileri olduğunu vurguladı.

Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü yakalandı

Kentte güvenliğin artırılmasına yönelik titizlikle çalıştıklarını belirten Böcek, “Panik butonlu sistem sayesinde acil durumlar anında izleme merkezimize ve emniyete iletilecek. Böylece hem şoförlerimiz hem de yolcularımız daha güvende olacak” dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise cihazların takılmaya başlandığını söyledi.

Kamera kayıtlarının 30 gün süreyle saklanacağını ve adli olaylarda delil olarak kullanılabileceğini ifade eden Alkan, “Bu sistem sayesinde sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri olaylara hızlıca müdahale edebilecek. Taksilerimiz artık hem yolcularımız hem de şoförlerimiz için daha güvenli” diye konuştu.