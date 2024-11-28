Taksilerin rengi değişiyor. İstanbulluların oylarıyla belirlenecek

İstanbul’da yeni taksi dönemi başlıyor...İstanbul'da uzun yıllardır kullanılan klasik sarı taksiler, yerini yeni renk ve tasarımlara bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehre kazandırılacak 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için halkın görüşüne başvurdu. "İstanbullu Taksisini Seçiyor" sloganıyla başlatılan anket, vatandaşların taksi renkleri ve tasarımları üzerindeki tercihlerini yansıtıyor.

Ankette yer alan seçenekler arasında sarı-beyaz, kırmızı-beyaz gibi modern tasarımlar dikkat çekiyor. Bu oylama, sadece taksilerin görsel kimliğini değil, aynı zamanda İstanbul'un kent estetiğini de şekillendirecek.

RENKLER VE TASARIMLAR OYLAMAYA AÇILDI

İBB'nin anketiyle İstanbullular, beş farklı tasarım arasından seçim yapma şansı elde ediyor. Katılım oldukça kolay; İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak oylama ile vatandaşlar favori tasarımlarını belirleyebiliyor. Anketin sonuçları doğrultusunda seçilecek yeni taksi tasarımı, kentte hizmete başlayacak araçlara uygulanacak.

DEĞİŞİMİN ARDINDAKİ GELİŞMELER

Uygulama tabanlı ticari taksilerin, mevcut taksi sistemine yenilik katması ve hizmet kalitesini artırması bekleniyor. Yeni taksiler hem modern tasarımları hem de işlevsellikleriyle İstanbul ulaşımına dinamizm kazandıracak.

İBB, bu projeyle vatandaşların karar sürecine dahil olmasını sağlayarak katılımcı belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Oylama sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ANKET AÇILDI

"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi. İşte o 5 tasarım: