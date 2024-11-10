Taksim’ de Türk bayrağı dağıtıp, sözde bağış toplayan 6 kadına para cezası

Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bahanesiyle vatandaşlara Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyerek yaklaşan, ardından sözde bağış adı altında para toplayan 6 kadın yakalandı.

Telefondan fotoğraf göstererek bayrak verdikleri kişilerden para talep eden kadınlara toplam 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 6 kadın, metrodan çıkan vatandaşları durdurarak Türk bayrağı dağıtıp, ardından para istedi.

Telefondan hasta k ​​​​​​​işileri gösterip, sözde bağış topladıklarını söyleyerek duygu sömürüsü yapan kadınlar için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kadınları takibe aldı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 6 kadın, bayrak dağıtıp para toplarken suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilere toplam 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.