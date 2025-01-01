Taksim fena karıştı: Yılbaşı eğlencesi tekme ve tokatlarla bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Yeni yıl kutlamaları ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Eğlencenin adresi Taksim sokakları ise fena karıştı. Eğlence mekanından çıkan iki kişi tekme ve yumruklarla saldırıya uğradılar. Kavgayı polis güçlükle ayırdı.

İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta saat 02.00 sıralarında eğlence mekanından çıkışta oradaki çalışanlarla iki müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen kişiler, uzun süre tekmelerin hedefi oldu. Kavga saldırganların uzaklaşması ile sona erdi.

KAVGAYA KARIŞANLARI POLİS AYIRDI

Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde bir başka kavga çıktı. İki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya oradaki polis ekipleri müdahale etti.

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Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Taksim fena karıştı: Yılbaşı eğlencesi tekme ve tokatlarla bitti

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