Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için sarı kodlu uyarı ile ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım gibi konularda vatandaşlar, dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu - Resim : 1

Yağış ve kuvvetli rüzgâr, gece saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu - Resim : 2

Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. Gece etkili olan yağmurun gündüz saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.