Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na demir bariyerler yerleştirildi.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı etrafı da bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise Taksim Meydanı ve çevresinde hazır bekletiliyor. Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı çevresine de, yol boyunca bariyerler yerleştirildi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabah saat 06.00’da trafiğe kapatılacak yollar belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafie kapatılacak yollar, Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi.

ALTERNATİF YOLLAR

Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi.

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