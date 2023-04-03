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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

Taksim Meydanı, İstanbul'un en kalabalık, en renkli yeri. Peki Taksim Meydanı'nın adı nereden geliyor?

Galeri Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:50
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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

Editör: Fatma Demirkaya

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

1- Taksim Meydanı, şehrin en kalabalık yeri, İstanbul’un en renkli fotoğrafı.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

2- Sık sık TOMA’ların, akreplerin, polislerin güvenlik önlemi aldığı meydan, aslında günün her saatinde her yaştan her kesimden insanın uğrak yeri.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

3- Taksim Meydanı en çok 27 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Olayları ile hafızamıza kazınsa da, geçmişte de elbette pek çok siyasi ve toplumsal olayın ev sahibiydi.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

4- Peki Taksim Meydanı'nın adı nereden geliyor? İşte cevabı...

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

5- Osmanlı devleti yıllarında III. Ahmed döneminde İstanbul'un nüfusu giderek artmaktaydı ve artan nüfusa su yetmez hale gelmişti. Bu durumda padişah III. Ahmed Belgrad ormanındaki suları şehre vermeyi istedi.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

6- Bunun içinde kanallar yaptırmaya başladı. Ancak çalışma sırasında patrona halil isyanı patlak verince, padişah III. Ahmed tahttan indirildi. Çalışmalar bir süre durma noktasına geldi.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

7- III. Ahmed'in yerine geçen I. Mahmut, bu projeyi devam ettirdi ve Belgrad ormanlarında ki su şimdiki Taksim Meydanı'na getirildi.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

8- O dönemde mezarlık olarak kullanılan Taksim Meydanı'nın etrafına su depoları inşa edildi.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

9- Bu depolar, İstanbul'un su ihtiyacı olan bölgelerine dağıtım, yani Taksim gerçekleştirecek olan depolardı.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

10- Taksim: Arapça kelime olup bölmek, bölüştürmek ve dağıtmak anlamında kullanılır.

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

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Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

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