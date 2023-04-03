﻿Taksim Meydanı'nın adı bakın nereden geliyor

1- Taksim Meydanı, şehrin en kalabalık yeri, İstanbul’un en renkli fotoğrafı.
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2- Sık sık TOMA’ların, akreplerin, polislerin güvenlik önlemi aldığı meydan, aslında günün her saatinde her yaştan her kesimden insanın uğrak yeri.
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3- Taksim Meydanı en çok 27 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Olayları ile hafızamıza kazınsa da, geçmişte de elbette pek çok siyasi ve toplumsal olayın ev sahibiydi.
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4- Peki Taksim Meydanı'nın adı nereden geliyor? İşte cevabı...
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5- Osmanlı devleti yıllarında III. Ahmed döneminde İstanbul'un nüfusu giderek artmaktaydı ve artan nüfusa su yetmez hale gelmişti. Bu durumda padişah III. Ahmed Belgrad ormanındaki suları şehre vermeyi istedi.
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6- Bunun içinde kanallar yaptırmaya başladı. Ancak çalışma sırasında patrona halil isyanı patlak verince, padişah III. Ahmed tahttan indirildi. Çalışmalar bir süre durma noktasına geldi.
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7- III. Ahmed'in yerine geçen I. Mahmut, bu projeyi devam ettirdi ve Belgrad ormanlarında ki su şimdiki Taksim Meydanı'na getirildi.
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8- O dönemde mezarlık olarak kullanılan Taksim Meydanı'nın etrafına su depoları inşa edildi.
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9- Bu depolar, İstanbul'un su ihtiyacı olan bölgelerine dağıtım, yani Taksim gerçekleştirecek olan depolardı.
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10- Taksim: Arapça kelime olup bölmek, bölüştürmek ve dağıtmak anlamında kullanılır.