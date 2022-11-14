Diriliş Ertuğrul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz (EDHO) gibi dizilerde rol alan oyuncu Nurettin Uçar, dün yaşanan Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamada kızı kaybetti. Pek çok dizide rol alan Nurettin Uçar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızına rahmet dileyerek cenaze namazının Şirinevler Ulu Camiinde kılınacağını açıkladı. Peki, Taksim patlamasında kızını ve eşini kaybeden oyuncu Nurettin Uçar kimdir? Nurettin Uçar nereli, kaç yaşında?

‘’TAKSİMDEKİ HAİN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN KIZIM..’’

Sosyal medya hesabından Taksim İstiklal Caddesindeki patlamada kızını kaybettiğini açıklayan Nurettin Uçar, "Kabrin nur, mekanın cennet olsun 'datlu kızım' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına müteakiben Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, 1965 yılında Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Aydın Köyü’nde dünyaya geldi.

57 yaşında olan Nurettin Uçar, eğitim hayatının ardından medya sektöründe çalışmaya başladı.

20 yılı aşkın müzik programları yaptığı bilinmektedir.

Nurettin Uçar, Diriliş Ertuğrul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz (EDHO) gibi pek çok dizide rol almıştır.

NURETTİN UÇARIN ROL ALDIĞI DİZİLER

-Diriliş Ertuğrul

-Arka Sokaklar

-Emanet

-Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz (EDHO)