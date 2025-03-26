Taksim-Şişhane-Kabataş metro hattı açıldı mı?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açıldı.
VALİLİK KARARI İLE KAPATILMIŞTI
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda dün ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı açıklanmıştı. Taksim ve Şişhane istasyonunda araçlar durmayacaktı.
TAKSİM-ŞİŞHANE-KABATAŞ METRO HATTI AÇILDI
Metro İstanbul, X hesabı üzerinden metro hatlarının hizmete açıldığını duyurdu. Yapolan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." denildi.