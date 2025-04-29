Taksim yasağına karşı ortak çıkış! 92 gözaltı siyasi partileri ayağa kaldırdı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul’da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. HKP ve 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, Taksim’de 1 Mayıs’ın meşru bir hak olduğunu ifade ederken, SYKP ve TÖP gözaltındaki kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarına göre, 1 Mayıs’ta “korsan gösteri düzenleyeceği” öne sürülen kişilere yönelik üç ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

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Sol partiler, 1 Mayıs öncesi yapılan gözaltılara sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. HKP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 100’den fazla kişinin şafak operasyonlarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medya üzerinden Taksim’e çağrı yapan bir HKP üyesinin de yer aldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AKP’giller iktidarı, ortaçağcı, mafyatik ve çıkar amaçlı bir suç örgütü olmaktan öteye gidememiştir. 1 Mayıs’a iki gün kala Taksim mücadelesini terörize etmeye hız verdiler. Çeşitli illerde düzenlenen şafak baskınlarında 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında, sosyal medya üzerinden Taksim çağrısı yapan bir parti üyemiz de bulunmaktadır. Yoldaşımız, bu sabah evi basılarak hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Parti avukatlarımız süreci yakından takip etmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi, Taksim 1 Mayıs’ın anavatanıdır ve hiçbir güç bizi anavatanımızı özgürleştirmekten, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan alıkoyamaz! 1 Mayıs günü saat 10.00’da Beşiktaş’ta buluşarak Taksim’e yürüyoruz! Baskılar, gözaltılar bizi korkutamaz, yıldıramaz, sindiremez! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Taksim Mücadelemiz!”

“BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ”



SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, şu açıklamayı yaptı:

“Baskılar Bizi Yıldıramaz! 1 Mayıs’ın devrimci gücünden korkan AKP-MHP faşist bloğu, gözaltı ve tutuklama saldırılarını sürdürüyor. İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda birçok devrimci gözaltına alındı. Parti üyemiz Ekim Veyisoğlu ve PM üyemiz Eylem Uluçay, bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın! 1 Mayıs Bizim, Gelecek Bizim! Faşizme Karşı Omuz Omuza!”

“SOSYALİSTLERİ YILDIRAMAZSINIZ”

TÖP tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların hemen serbest bırakılması talep edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“1 Mayıs öncesinde AKP/MHP iktidarı bir kez daha sosyalistlere saldırıyor. Aralarında Merkez Koordinasyon üyelerimiz Kubilay Çelik, Sinan Akdağ, parti meclisi üyemiz Seçil Murtazaoğlu ve diğer üyelerimizin bulunduğu çok sayıda kişi, bu sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Her zamanki gibi dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle avukatlarımıza bilgi verilmiyor. Baskılar ve gözaltı saldırıları karşısında bir kez daha söylüyoruz: Sosyalistleri yıldıramazsınız! Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!”

“1 MAYIS’TA TAKSİM’DE OLMAK MEŞRUDUR, HAKTIR”

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi:

“1 Mayıs’ta Taksim’de olmak meşrudur, haktır. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararı nettir.”