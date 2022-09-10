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Taksim’de alacak verecek tartışması:1'i ağır 2 yaralı

Taksim'de bir kişi, tartıştığı iki kişiye ateş açtı. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:52
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Taksim’de alacak verecek tartışmasında silahla ateş açtı: 1'i ağır 2 yaralı

Taksim’de alacak verecek tartışması:1'i ağır 2 yaralı
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Beyoğlu Taksim Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öğrenilen Ali İshak E. ile Recep K. ve Murat K. arasında tartışma çıktı. 

Bir otelin önünde başlayan tartışmanın ardından aracına binen Ali İshak E., caddede ilerlemeye başladı. Aracın peşinden giden Recep K. ve Murat K., sokakta buldukları sandalye ile otomobilin arka camını patlattı. Bunun üzerine otomobilden inen Ali İshak E., silahıyla Recep K. ve Murat K.’ya ateş etti. Silah sesinin duyan çevredekiler telaşla koşmaya başlarken, sürücüler de araçlarından inerek kaçtı. Olayın ardından kaçan Ali İshak E., silahıyla birlikte, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.  

Ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Murat K.’nın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Recep K.'nın Taksim'deki özel bir hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Ali İshak E., sağlık kontrolü ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından “kasten yaralamak suçundan adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

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