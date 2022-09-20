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Taksim'de dehşet. Onlarca kişi cinayeti elleri arkasında izledi

Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y.(42) yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu(42)'unu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı ise şoke etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:36
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Taksim'de dehşet Onlarca kişi cinayeti elleri arkasında izledi

Taksim'de dehşet. Onlarca kişi cinayeti elleri arkasında izledi
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İstanbul Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu, yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü Ayhan Y. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı.

8 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

CİNAYEYETİ ELLERİ ARKASINDA İZLEDİLER

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü.

23 KİŞİNİN HEMEN YANINDA

Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi.  Yapılan incelemede 23 kişinin bir kaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda sonra kaçan Ayhan Y.'nin Eyüpsultan'da saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ayhan Y. olay sırasında çok alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.(AA)

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