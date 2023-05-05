Taksim’de denetim sırasında aracında muşta bulunduran taksici gözaltına alındı

İstanbul Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde aracında muşta bulunduğu belirlenen bir taksi şoförü gözaltına alındı.

Taksim’de denetim sırasında aracında muşta bulunduran taksici gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde sürücülerin belgeleri, emniyet kemeri takıp takmadıkları ve taksimetreler tek tek kontrol edildi.

aw885061-02.jpgBir taksi şoförüne evrak eksikliğinden ve aracında fazla aksesuar bulundurmasından dolayı 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

aw885061-03.jpgAracında muşta bulunan diğer bir taksi şoförüne ise 872 TL para cezası kesildi. Öte yandan aracında muşta bulunduran taksici, gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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