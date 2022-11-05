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Taksim’de Erdoğan'a özel yol: 200 metre 16 araçlık konvoyla geçildi

Cuma namazını Taksim Camisi'nde kılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuşma yapacağı 200 metre mesafedeki AKM'ye kendisine oluşturulan özel yoldan 16 araçlık konvoyla geçti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 03:03
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Taksim’de Erdoğan'a özel yol: 200 metre 16 araçlık konvoyla geçildi

Taksim’de Erdoğan'a özel yol: 200 metre 16 araçlık konvoyla geçildi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) gelmesi nedeniyle Taksim'de adeta olağanüstü hal ilan edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Taksim meydanında birçok alana polis arama noktası kurulurken, vatandaşlar üstleri aranarak Taksim'e alındı.

Taksim Meydanı'nda Erdoğan'a özel yol yapıldı, 200 metre 16 araçlık konvoyla geçildi!

Cuma namazını Taksim Camisi'nde kılan Erdoğan, daha sonra Taksim Meydanı'nda kendisi için oluşturulan koridordan geçerek AKM'ye gitti.

Erdoğan'ın, normal şartlarda trafiğe kapalı olan Taksim Meydanı'ndaki 200-300 metre mesafeyi 16 araçlık bir konvoyla geçmesi dikkat çekti.

İşte o görüntüler:

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