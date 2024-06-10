Taksim'de güpegündüz Güney Koreli kadına kapkaç! Yakayı başka olaya karışınca ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taksim'de güpegündüz Güney Koreli kadına kapkaç! Yakayı başka olaya karışınca ele verdi

İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğrarken, kapkaç anı ve kovalamaca kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nun Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda kapkaç olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce yurda gelen Güney Kore uyruklu Suyoung K., eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başlarken, kendilerini takip eden iki şahıstan biri tarafından kapkaça uğradı.

İÇERİSİ PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDI

Kapkaççı, turistin elinde olan ve içerisinde yaklaşık 5 bin lira, 1000 Euro (yaklaşık 35 bin lira) ve yaklaşık 56 bin lira değerinde cep telefonu bulunan çantasını aldı. Çift, şahsı kovalamaya başlasa da şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı.

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KOVALAMACA KAMERALARA YANSIDI

Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara saniye saniye yansırken, olay sonrası çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çiftin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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BAŞKA OLAYA KARIŞINCA YAKAYI ELE VERDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Halil A. olduğu belirlenirken, yakalama çalışmaları sırasında Halil A., bir silahlı yaralama olayına karışınca yakayı ele verdi ve polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Halil A., ifadesi sonrası adli işlemleri yapılarak sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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