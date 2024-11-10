Taksim'de intihar! Herkesin gözü önünde canına kıydı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taksim'de intihar! Herkesin gözü önünde canına kıydı

Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağında bir kişi raylara atlayarak canına kıydı.

Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Geçici olarak durdurulan seferler, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağında bir şahıs akşam saatlerinde raylara atlayarak intihar etti. Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. İntihar olayı sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Olay yerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından seferler normale döndü.

Taksim'de intihar! Herkesin gözü önünde canına kıydı

Taksim'de intihar! Herkesin gözü önünde canına kıydı

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