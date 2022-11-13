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Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum

Son dakika: İstanbul Taksim İstiklal Cadde’sinde patlama meydana geldi. Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamaya ilişkin gelen ilk bilgiler ölü ve çok sayıda kişinin yaralandığı yönünde. Peki, Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var mı? Taksim’de son durum

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 17:01
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Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum

Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
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Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Taksimde vatandaşların olduğu kalabalık bir bölgede gelen patlamanın neden olduğuna ilişkin henüz net bir bilgi yok. Peki, Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var mı? Taksim’de son durum

Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada şuan için 11 yaralı olduğu söyleniyor. İstiklal caddesinde yaşanan patlamada olay yeri kapatılmış durumda ve neden patlama yaşandığı henüz bilinmiyor.

İstiklal caddesinde giriş çıkışların sivillere kapatıldığı ve olası bir patlamanın yaşanmaması için önlemler alındığı gelen son bilgiler arasında.

Taksim İstiklal caddesine patlama sonrası çok sayıda ambulans sevk edildi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim İstiklal Caddesidne yaşanan patlama için açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, ‘’Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.’’ dedi.

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