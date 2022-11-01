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Sevgilisi ile tartıştı oteli şişe yağmuruna tuttu

Taksim'de bir adam, tartıştığı sevgilisinin sığındığı oteli şişe yağmuruna tuttu. Adamın içki şişelerini otele fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:21
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Taksim'de sevgilisi ile tartıştı oteli şişe yağmuruna tuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sevgilisi ile tartıştı oteli şişe yağmuruna tuttu
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Taksim'de bir adam, tartıştığı sevgilisinin sığındığı oteli şişe yağmuruna tuttu. Adamın içki şişelerini otele fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, bir çift sokak ortasında bir anda tartışıp kavga etmeye başladı. Kısa süre sonra kadın, erkek arkadaşından kaçarak bir otele sığındı. Çılgına dönen adam ise, içki şişelerini kadının sığındığı otele fırlatmaya başladı. Ardından da oradan ayrıldı. Vatandaşlar ise o anları kayda aldı.

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