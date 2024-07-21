Taksim'de 'Suruç Katliamı' eylemine polislerden müdahale: 32 gözaltı

Suruç anısına Kadıköy'de toplanan Gençlik Örgütü üyelerine polis engel oldu. Kadıköy'deki gözaltılar nedeniyle, grup Taksim'e yönelerek eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak İstiklal Caddesi'nde polisin müdahalesiyle karşılaşan grup, Taksim Meydanı'nda da gözaltına alınan kişilerle sonuçlandı.

Kadıköy'de toplanan genç aktivistler, Suruç'ta gerçekleşen trajik olayın dokuzuncu yıl dönümünde bir protesto düzenledi. Polis müdahalesi sonucunda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Kadıköy'deki eylemlerine devam edemeyen grup, Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. İstiklal Caddesi'nde, hem sivil hem de resmi polis güçlerinin engellemeye çalıştığı gençler, Taksim Meydanı'na ulaşarak burada eylemlerini sürdürdü. Taksim Meydanı'nda yaşanan polis müdahalesinde, birçok protestocu gözaltına alındı.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 10'U SERBEST BIRAKILDI

Ankara, Yüksel Caddesi'nde gerçekleştirilen Suruç Anma Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan 32 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin, Suruç Katliamı'nın dokuzuncu yıl dönümünde düzenlenen yürüyüşe müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi. Serbest bırakılan kişilerin akşam saatlerinde emniyetten ayrıldıkları belirtildi.