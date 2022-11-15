‘Suriyeli’ teröristin kaçak olarak çalıştığı konfeksiyon için neden işlem yapılmadı

Türkiye’de hiçbir kurum tarafından gerçek sayısının açıklanmadığı ama her gün sınırdan elini kolunu sallayarak geçtiğini sosyal medyadaki videolar sayesinde gördüğümüz sığınmacıların ülkede zararının olmadığı tek bir durum/kurum bile yok.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere bakıldığında Türkiye’de 84 milyon 680 bin insan yaşıyor.

Peki, SGK’da kayıtlı olan kişi sayısı sizce kaçtır? Cevap; sadece 25 milyon.

Bunun en büyük sebebi ise patronlar. Bir Türk vatandaşı, en az asgari ücret maaş ve SGK isterken, yabancılar asgari ücretin altında bir maaşa SGK’sız olarak çalıştırılıyor.

Bir avuç patronun keyfi bozulmasın, cebine daha çok para girsin diye iktidarın da övdüğü kaçak işçi çalıştırılmasının sonucunu 13 Kasım Pazar günü Taksim’deki patlamada gördük. 6 vatandaşımız katledildi. 81 vatandaşımız da yaralandı.

Sınırdan geçen ‘Suriye uyruklu’ olduğu söylenen terörist Ahlam Albashir, sınırdan kolaylıkla geçmiş, İstanbul’a gelmiş, Esenler’de konfeksiyonda işe girmiş ve mahalle sakinlerinin söylediğine göre 1 yıl da yaşamış. (Terörist, ifadesinde 4 ay önce sınırdan geçtiğini söyledi)

İnsanlarımızı katleden bu teröristin kaçak olarak çalıştığı konfeksiyona 1 yıldır hiç denetim yapılmamış olma ihtimali alıştığımız bir durum. Hadi bunu geçelim.

Konfeksiyonun adı belli yeri belli. Bu konfeksiyonda daha kaç kaçak işçi çalıştırılıyor?

Neden hala bu iş yeri için gerekli işlemler yapılmadı?

Belki, siz kanıksamış olabilirsiniz. Ama biz alışmayacağız. Ne patlamalara ne de yabancıların ülkemizde yaşamasına.

TÜRKİYE’NİN KALDIRAMADIĞI YABANCI NÜFUSU

Son 10 yıldır ülkemize akın akın gelen sığınmacıların beraberinde getirdiği sorunlara bakalım:

İktidarın öve öve bitiremediği sağlık sistemine ne oldu? İnsanlar, neden hastane randevusu bile alamıyor?

Muayene süreleri neden 5 dakikaya düşürüldü?

Sağlık çalışanları neden kaçarcasına yurt dışına çıkıyor?

Okullarda neden ikili eğitim uygulanıyor? Sınıf mevcutları neden 34’den fazla?

Yabancılar sınavsız ya da basit sınavlarla üniversitelere yerleşirken, öğrencilerin haklarına girilmiş olmuyor mu?

Türklere kiralık ev verilmezken, yabancılar nasıl bu kadar kolay ev bulabiliyor?

Bu soru(n)ların çözümleri için atılması gereken ilk adım; sığınmacıların gönderilmesidir.

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“Hudut, namustur” sözünün tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldığını açık bir şekilde görüyoruz. Ama bir kez daha yinelemek istiyorum:

Yetkililer, İstiklal Caddesi’ni bayrakla donatmadan önce sınırı mayınla donatsın.

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Sığınmacıların kaçına Türk vatandaşlığı verildiğini ve kaç yabancının nüfus sayımına dâhil edilip edilmediğini bilmiyoruz. Ama TÜİK ne yapsın ki… Ülkeye her gün yüzlerce mi yoksa binlerce mi sığınmacı girdiğini sorumlu bakanlar bile bilmiyordur.