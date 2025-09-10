Taksim’deki otel, küresel sahnede ödüllere doymadı

2025’in yaz sezonu resmi olarak sonlanırken, turizm sektörünün baş aktörleri otellerin de karnesi açığa çıkmaya başladı. İstanbul’un kalbinde yer alan ve Fransız zarafetini Türk misafirperverliğiyle buluşturan Sofitel Istanbul Taksim, uluslararası prestije sahip Haute Grandeur Global Excellence Awards 2025’ten 4 ödülle döndü. Sofitel Istanbul Taksim, “En İyi Merkezi Konumlu Otel”, “En İyi MICE Oteli”, “En İyi Tatil Oteli”, “En İyi Sürdürülebilir Otel” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Bozkurt Atabek, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bu değerli ödül, ekibimizin çabalarının ve misafirlerimize sunduğumuz yüksek standarttaki hizmetimizin uluslararası arenada tescillenmesidir. Misafirlerimizin beklentilerini bile aşan bir konaklama deneyimi sunma taahhüdümüzün yansıması olan bu başarı, bizi gelecek sezonlar için daha da motive ediyor. ”

“Yolumuza daima en iyiyi sunma gayretiyle devam edeceğiz”

30'dan fazla ülkede, misafir memnuniyetini ve hizmet kalitesini ön planda tutarak güvenilirliğin göstergesi haline gelen Haute Grandeur Global Excellence Awards, otelcilik ve konaklama sektöründe prestijli bir ödül programı olarak konumlanıyor. Yaklaşık 20 yıldır verilen ödüller, tamamen konuk geribildirimlerine dayalı bağımsız bir değerlendirme süreciyle belirleniyor. Böylece otel, spa ve restoranlardaki üstün başarıları onurlandırıyor.

Misafirlerine yüksek düzeyde konfor sunarken doğaya saygılı, sorumlu bir işletme olmayı önemsediklerinin altını çizen Bozkurt Atabek, “Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Accor Grubu’nun vizyonuyla tarihi ve modern yaşamı buluşturuyoruz. Merkezi konumumuz, mutfağımız ve özenle tasarlanmış odalarımızla her detayı konfor ve şıklıkla birleştiriyoruz. Misafirlerimizin beklentilerini aşmak ve onlara kendilerini evlerinde hissettirmek bizim en büyük önceliğimiz” diyerek sözlerini otelleri hakkında detaylı bilgiler paylaşarak sonlandırdı:

“Boğaza bakan süitlerimiz ve Taksim Meydanı manzaralı odalarımızın yanı sıra, kişisel toplantılar için de sessiz alanlar sunuyoruz. Fransız kozmetolojisinin inceliği ve kalitesi ile Türkiye’nin otantik dokunuşlarından ilham alan spamızda, misafirlerimizin günün yorgunluğundan arınmasını sağlarken; restoran ve barlarımız da manzaranın keyfini çıkarmaları için fırsat yaratıyoruz. Lüks otomobillerle 40 dakika uzaklıktaki İstanbul Havalimanı’na transferler gerçekleştiriyoruz. Misafirlerimize daima en iyiyi sunma gayretiyle hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Aldığımız bu ödül, daha nice başarılara imza atmak ve misafirlerimize unutulmaz deneyimler sunmak adına yeni bir başlangıcın kapısını araladı.”