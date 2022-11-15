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Taksim'deki saldırının ardından İsveç'ten Türkiye için Muhtıra açıklaması

Taksim'deki terör saldırısını kınayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:48
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Taksim'deki saldırının ardından İsveç'ten Muhtıra açıklaması: Şartları yerine getirilecek

Taksim'deki saldırının ardından İsveç'ten Türkiye için Muhtıra açıklaması
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İstanbul İstiklal Cadddesi'nde gerçekleşen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Saldırıyı kınayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de önemli açıklamalarda bulundu.

Taksim'deki terör saldırısını kınayan Billström, "Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halkıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini zannetmiyorum." dedi.

MUHTIRANIN ŞARTLARINI YERİNE GETİRECEĞİZ

Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın bitmesini beklediklerini belirten Billström, "Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir." açıklamasında bulundu.

Türkiye geçtiğimiz haziran ayında NATO üyeliklerine onay verdiği İsveç ve Finlandiya ile terör eylemlerinin engelleneceğine dair taahhüt alarak Üçlü Muhtıra imzalamıştı.

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