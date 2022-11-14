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  • Saldırı şüphelisi kadının bombayı bıraktıktan sonra kaçış anı kamerada. Görüntüleri DHA geçti

Saldırı şüphelisi kadının bombayı bıraktıktan sonra kaçış anı kamerada. Görüntüleri DHA geçti

Demirören Haber Ajansı, İstanbul Taksim'de gerçekleşen alçak terör saldırısındaki şüpheli kadının bombayı bıraktıktan sonraki kaçış anını yayınladı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:21
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Görüntüleri DHA geçti. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren kadının bombayı bıraktıktan sonraki kaçış anı kameraya yansıdı

Saldırı şüphelisi kadının bombayı bıraktıktan sonra kaçış anı kamerada. Görüntüleri DHA geçti
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İstiklal Caddesi’nde dün saat 16:20’de meydana gelen alçak terör saldırısı sonrasında 6 kişi şehit olmuş 81 kişi yaralanmıştı.

DHA’dan aktarılan bilgilere göre; Bombayı kadın teröristin bıraktığı ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir aşağıda görülen kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.

Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

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ECRINLER OLMEZ
14.11.2022 10:42
Kimse kim sadece zavallı bir mahlûk.onun gibi olmaktansa kurban olmayı tercih ederim.insana kızılır bunların ilaçlaması tam yapılmamış haşere cabuk cogaliyor  
 
Galip
14.11.2022 10:37
Sınırları açarsanız terörist te girer.  
 
Yalnız adam
14.11.2022 10:34
Anladığım kadarıyla bombayı bırakıp kaçan kızın ailesi. Daha çok Suriyeliye benziyorlar. Bu işlerin arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Allah ülkemizi muhafaza etsin. Hayırlısıyla şu seçimler bitseydi  
 
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