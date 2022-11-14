Saldırı şüphelisi kadının bombayı bıraktıktan sonra kaçış anı kamerada. Görüntüleri DHA geçti

İstiklal Caddesi’nde dün saat 16:20’de meydana gelen alçak terör saldırısı sonrasında 6 kişi şehit olmuş 81 kişi yaralanmıştı.

DHA’dan aktarılan bilgilere göre; Bombayı kadın teröristin bıraktığı ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir aşağıda görülen kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.

Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.