Taksime yürümek isteyen anarşistler saldırmasına rağmen polis bir şey yapmadı. Burada polisin ne suçu var?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için bütün gözler İstanbul’a çevrildi. Haftalardır Taksim’e girme konusunda üst üste açıklama yapan sendika, STK ve siyasi partiler ile hükümet yetkilileri arasında yaşanan sözlü tartışma bugün sabah itibari ile sona erdi.
Taksim’e girmek için Saraçhane’de toplanan STK, sendika ve partiler Taksim’e doğru yürüme kararı aldı. Yürüme kararı alan bir grup anarşist, yolu kapatan polis ekiplerine dakikalarca saldırdı.
Ellerindeki flamaların sopaları, yumruk ve uçan tekmeler ile polis ekiplerine uzun süre saldırıldı. Polis ekipleri ise kalkanları ile kendilerini korumaya çalıştı.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre polis ekipleri daha sonra göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ederek alandan uzaklaştırdı.
NE OLMUŞTU?
AYM’nin Taksim hakkında verdiği karar sonrasında birçok sendika ve STK, bu sene 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını açıkladı. İstanbul Valiliği ise daha sonra yaptığı açıklamada bu sene de Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına yasak olduğunu, kutlama yapılabilmesi için farklı alanların müsait olduğunu açıkladı.
CHP, DİSK ve KESK sabah saatlerinde Saraçhane’de toplandı. CHP daha sonra Taksim’e doğru yürünmeyeceğini ve kutlamaların Saraçhane’de yapılacağını açıkladı. Fakat daha sonra göstericilerin arasına katılan anarşistler, kalkanları ile yolu kapatan polislere saldırmaya başladı.
Polis ekipleri anarşistlerin dakikalar süren saldırılarına karşılık vermedi.