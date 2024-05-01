Taksime yürümek isteyen anarşistler saldırmasına rağmen polis bir şey yapmadı. Burada polisin ne suçu var?

1 Mayıs İşçi Bayramında Taksim’e yürümeye çalışan gruplar ile bu yürüyüşe izin vermeyen polisler arasından arbede yaşandı. Bir grup anarşist ise, sopa ve uçan tekmeler ile polis ekiplerine dakikalarca saldırıda bulundu. Polis ekipleri anarşistlerin saldırılarına cevap vermedi.