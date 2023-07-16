Taksimetreyi açmadı, araca "5 kişi bindi" bahanesiyle her binen için ayrı ücret istedi

İstanbul’da bir taksici, 5 kişi taksiye binen bir gruba taksimetre açmayarak hepsinden ayrı ayrı ücret talep etti

Taksimetreyi açmadı, araca "5 kişi bindi" bahanesiyle her binen için ayrı ücret istedi

EDİTÖR: BARIŞ ATAKAN

İstanbul’da 5 kişilik bir arkadaş grubu bulunduğu konumdan Kumburgaz istikametine gitmek için taksi durdurdu. Müşteriler taksiye bindikten sonra taksici; “5 kişisiniz size taksimetre açamam” diyerek 1000 tl ücret istedi. Şaşkına dönen vatandaşlar olayı video kaydına alınca sosyal medyada gündem oldu.

SÜREKLİ YENİ BİR ŞEY ÇIKARIYORLAR

Sürekli çeşitli bahanelerle insanlardan fazla ücret talep eden taksiciler, şimdi ise kişi saysına göre ücret belirliyorlar. 5 kişi taksiye bindikleri için müşterilerden ayrı ayrı ücret isteyip toplam 1000 tl ücret isteyen utanmaz taksici, ısrarla taksimetreyi açmadı. Olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

İSTANBUL’DA TAKSİCİ TERÖRÜ DEVAM EDİYOR.

kısa mesafeye gitmek isteyen yolcu gelince değişim saati diye geçiştirip taksiye almıyorlar. Taksi’ye yabancı turist binince ya yolu uzatarak götürüyor yada fazla ücret talep ediyorlar.

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