Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Karaca Mahallesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Karakaş'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 T 1264 plakalı taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakaş, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.