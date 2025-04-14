Taksinin taksinin çarptığı üniversiteli kız ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Bingöl'de öğrenci yurdu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Z.N.A. adlı kız öğrenci, taksinin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş Bulvarı'ndaki Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Y.D.’nin kullandığı 12 T 0163 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Z.N.A.'ya çarptı.

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İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Taksi sürücüsü Y.D. gözaltına alınırken, kazanın yaşandığı alanda toplanan yurt öğrencileri, geçmiş yıllarda aynı noktada ölümlü benzer kazalar yaşandığını hatırlatarak, yetkililerin önlem almasını istedi. İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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