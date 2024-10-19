Taksiyi çaldı ortalığı birbirine kattı. Araç içinden görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Taksiyi çaldı ortalığı birbirine kattı. Araç içinden görüntüler ortaya çıktı

İzmir’de bir kişi durakta bekleyen taksiyi çaldı. Taksi hırsızı trafiği birbirine katarken seyir halindeki araçtan atlayarak kaçtı. Araç içinden çekilen görüntüler olayın dehşetini ortaya koydu.

İzmir'in Konak ilçesinde, durakta müşteri bekleyen ve anahtarı üzerinden bırakılan bir taksi çalındı. Taksinin çalınma anları ve yaşanan boğuşma kameralara yansırken, İzmir'i turlayan ve trafiği birbirine katan kişi, Konak Tüneli'ne doğru ters yönden girdi, araç hareket halindeyken içinden atlayıp kaçtı.

İzmir’in Konak ilçesinde durakta müşteri bekleyen taksiciyi uzaktan takip eden bir kişi, şoförün aracın arkasına doğru dolaşmasını fırsat bildi. Hiçbir şey olmamış gibi araca yanaşan şahıs, anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.

SEYİR HALİNDEYKEN TAKSİDEN ATLADI

Taksiyi kaçıran şahıs, 1 saat boyunca İzmir'i turlayarak trafiği birbirine kattı. Bir ara polisleri gören kişi, şapkasını indirerek gizlenmeye çalıştı. Şahıs, Konak Tünelleri'ne doğru geldiğinde ise ters yöne saptı. Tünelden ters yöne girerek şoförlerin canını hiçe sayan şahıs, araç hareket halindeyken içinden atladı ve kaçtı.

Bu sırada, aracın içinde şoför olmadığını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Ters yöne giren ve kendi kendine giden taksiyi gören bir taksi şoförü, aracın peşinden koştu, frenine basarak durdurdu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye taksinin araç içi kameralarına yansıdı. İzmir emniyeti, şimdi her yerde taksiyi kaçıran şahsı arıyor.

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