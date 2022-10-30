Taktik dediğin budur. ''Taktik maktik yok, çıkıyorsun bam bam'' Sonra da diyorlar ki Türk futbolu niye gelişmiyor

1. Amatör kümede mücadele eden İncesuspor 1925, Kayseri Sanayi Esnafspor ile karşılaştı.
İncesuspor 1925 ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
Teknik direktör Ali İğde'nin soyunma odasında yaptığı konuşma sonrası İncesuspor 1925, mücadeleyi 2-1 kazandı.
''TAKTİK DEDİĞİN BUDUR''
Devre arasında İncesuspor Teknik Direktörü Ali İğde'nin soyunma odası konuşması sosyal medyada gündem oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.