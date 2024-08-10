Takviye besin tozları kullananlar dikkat

Açıkgöz, takviye besinlerin önerilen miktardan fazla tüketilmesinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Günümüzde piyasada bulunan birçok supplementin gereksiz olduğunu belirten Açıkgöz, bu ürünlerin içindeki amino asitlerin çoğunun besinlerde yeterince bulunabileceğini ifade etti.

Açıkgöz, “Her şeyin fazlası zarardır. Su bile aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, supplementler de önerilen miktardan fazla alındığında zarar verebilir. Supplementlerin bazıları vücut için yararlıdır, ancak besinlerde bulunan amino asitlerin çoğu, yediğiniz gıdalarda yeterince mevcuttur. Bu nedenle, kullanım talimatına uyulduğunda protein tozu alınmasında sakınca yoktur” dedi.

Protein tozlarının zararlı olup olmadığı konusunda da bilgi veren Açıkgöz, “Protein tozu, protein içeren hayvansal ve bitkisel besinlerin izole edilmiş formudur. Soya, casein (süt proteini), peynir altı suyu, yumurta ve et gibi kaynaklardan elde edilebilir. Protein tozunu zararlı görmek, süt ve süt ürünlerini zararlı görmekle eşdeğerdir. Eğer protein tozu zararlı olsaydı, hastanelerde bakıma muhtaç insanlara protein sütü verilmezdi” şeklinde konuştu.

Açıkgöz, spor yapmaya başlayan bireyler için takviye besinlerin yanı sıra, yeterli dinlenme, şiddetli antrenman ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. “Beslenme konusunda öncelikli olan kesinlikle besin tüketimidir, supplement değil. İyi bir besinin yerini asla tutamazlar. Protein tozunun yararı olsa da, tüketimi tercihe bağlıdır. Bunun yerine, balık, tavuk ve et gibi protein içeren besinleri tercih edebilirsiniz” dedi.