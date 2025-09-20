Takviye mucizesi! Kanserin geri dönüşünü engelledi

Bilim dünyası, vitamin B3'ün belirli kanser türlerini engelleme potansiyelini bir kez daha doğruladı. Özellikle non-melanom cilt kanserleri –bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom– için yapılan kapsamlı bir araştırma, günlük nikotinamid takviyesinin riski önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Bu bulgular, yıllardır süren deneysel çalışmaları pekiştirerek, yüksek risk grubundaki hastalar için yeni bir önleme stratejisi sundu.

Araştırmacılar, ABD Gaziler İşleri (VA) sisteminden derlenen verilerle 33 binden fazla hastayı inceledi.

Sonuçlar, JAMA Dermatology dergisinde yayımlanan çalışmada yer aldı. Katılımcıların yarısı, günde iki kez 500 miligram nikotinamid aldı; diğer yarısı ise plasebo kullandı. Genel olarak, takviye alanlarda yeni cilt kanseri vakaları yüzde 14 oranında azaldı. Ancak, daha önce en az bir kez cilt kanseri teşhisi konmuş hastalarda bu oran yüzde 54'e yükseldi.

Araştırma ekibinden Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Matthew Willett, "Nikotinamid, UV ışınlarının neden olduğu DNA hasarını onararak ve bağışıklık sistemini güçlendirerek etki gösterdi" diye belirtti. Willett'in liderliğindeki ekip, propensity score matching yöntemiyle yaş, cinsiyet, ırk ve önceki kanser öyküsü gibi faktörleri dengeleyerek sonuçların güvenilirliğini artırdı. Bu keşif, 2015'te Avustralya'da yürütülen ONTRAC Faz 3 denemesini temel aldı. O çalışmada, Daffodil L. Damian ve ekibi, yüksek riskli 386 hastada nikotinamid'in yeni bazal ve skuamöz hücreli kanserleri yüzde 23 oranında azalttığını rapor etti.

New England Journal of Medicine'da yayımlanan bulgular, takviyenin aktinik keratoz gibi prekanseröz lezyonları da yüzde 15'e varan oranda engellediğini ortaya koydu. Damian, o dönemde "Nikotinamid, UV kaynaklı immün baskılanmayı tersine çevirerek cilt kanserlerini önlemede basit ve yan etkisiz bir araç" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, nikotinamid'in mekanizmasını NAD+ (nikotinamid adenin dinükleotid) sentezini artırarak hücre enerjisini ve DNA onarımını desteklemesine bağlıyordu.

Kanada'dan Guelph Üniversitesi'nden Dr. James B. Kirkland, Nutrition and Cancer dergisinde yayımlanan bir derlemede, "Niasin (B3 vitamini) eksikliğinin lösemi ve cilt kanseri modellerinde riski artırdığını gördük; epidemiyolojik veriler de insan popülasyonlarında benzer bağlantıları doğruladı" dedi.

Kirkland'in hayvan modelleri üzerine çalışmaları, B3'ün genomik istikrarı koruduğunu ve kemoterapi yan etkilerini azalttığını vurguladı.

Avustralya'daki Frazer Enstitüsü'nden Dr. Yousuf Mohammed ise, son VA çalışmasını değerlendirirken, "Nikotinamid, reçetesiz satılan ucuz bir takviye olarak pratik bir önleme aracı haline geliyor; ancak en iyi etkiyi, ilk teşhis sonrası erken kullanımda sağlıyor" yorumunu yaptı.

Mohammed'in ekibi, Queensland Üniversitesi'nde UV hasarını onaran topikal formülasyonlar üzerine de araştırmalar yürütmüştü. Benzer şekilde, Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Sarah T. Arron, JAMA Dermatology'de yayımlanan bir editöryalde, "Literatür, nikotinamid'i cilt kanseri sonrası ikincil önleme için standart tavsiye olarak konumlandırıyor; erken başlama, faydaları maksimize ediyor" görüşünü dile getirdi. Arron, melanom riski için ayrı çalışmalar gerektiğini, zira mevcut verilerin non-melanom kanserlere odaklandığını ekledi.

Araştırmalar, nikotinamid'in (niasinamik asitten farklı olarak kızarma yan etkisi yaratmayan form) genel popülasyonda değil, yüksek risklilerde –örneğin organ nakli alıcıları veya güneşe fazla maruz kalanlarda– en etkili olduğunu gösterdi. Bir Faz 3 denemesinde, nakil hastalarında risk azalması gözlemlenmedi; ancak Wheless ve arkadaşları, bu istisnanın metodolojik sınırlamalardan kaynaklandığını savundu.

MedPage Today'de aktarılan bulgulara göre, nikotinamid'in maliyeti düşük olması, küresel cilt kanseri yükünü hafifletmede ek bir avantaj sağlıyordu.Uzmanlar, bu takviyenin güneş kremi, koruyucu giysi ve gölge arayışı gibi temel önlemleri ikame etmediğini vurguladı. Dr. Mohammed, "Nikotinamid, mevcut stratejilere tamamlayıcı bir parça; tek başına mucize değil" uyarısında bulundu. Gelecekteki çalışmalar, melanom ve diğer kanser türleri için dozajı optimize etmeyi hedefleyecek. Bu gelişme, cilt kanserlerinin artan insidansına karşı umut verici bir adım olarak kaydedildi; zira Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl milyonlarca vaka UV maruziyetinden kaynaklanıyordu.