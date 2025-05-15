Takviyelerdeki gizli tehlike! Uzmanlardan uyarılar

Gıda takviyeleri, sağlıklı yaşam arayışında popüler bir seçenek olsa da, bilinçsiz kullanım ciddi sağlık riskleri taşıdı.

Vitaminlerden bitkisel ekstrelerine, protein tozlarından omega-3 kapsüllerine kadar geniş bir yelpazede sunulan takviyeler, uzmanlar tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi gereken ürünler.

Uluslararası araştırmalar ve önde gelen uzmanlar, takviyelerin yalnızca eczacı kontrolünde alınması gerektiğini vurguladı.

Peki, neden eczacı denetimi bu kadar kritik? İşte bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle takviye kullanımının perde arkası…

BİLİNÇSİZ KULLANIMIN RİSKLERİ: KARACİĞERDEN BÖBREĞE ZARAR

Gıda takviyelerinin kontrolsüz tüketimi, karaciğer hasarından böbrek yetmezliğine kadar ciddi sorunlara yol açabildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Ryan Andrews, “Takviyeler, ilaç gibi algılanmamalı ancak aynı ciddiyetle ele alınmalı. Fazla doz vitamin veya bitkisel ürün, toksik etkilere neden olabilir” dedi.

Hepatology dergisinde yayımlanan bir araştırma, bitkisel takviyelerin karaciğer hasarına bağlı hastaneye yatışların yüzde 20’sinden sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, yüksek doz D vitamini böbrek taşına, fazla A vitamini ise karaciğer toksisitesine yol açabilidi.

ECZACI KONTROLÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Eczacılar, takviyelerin güvenli kullanımında kilit bir rol oynadı. İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Philip Calder, “Eczacılar, bireyin sağlık durumuna, kullandığı ilaçlara ve ihtiyaçlarına göre takviye önerir. Bu, yan etki riskini en aza indirir” dedi.

Eczacıların ilaç-takviye etkileşimlerini değerlendirme yetkinliği, özellikle kronik hastalığı olanlar için hayati. Örneğin, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte alınan omega-3 takviyeleri kanama riskini artırabilir. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, eczacı danışmanlığının takviye kaynaklı advers etkileri yüzde 30 azalttığını gösterdi.

HERKESE AYNI TAKVİYE UYGUN DEĞİL

Takviyeler, bireysel ihtiyaçlara göre seçilmeli. Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Gary Williamson, “Birinin eksikliği olan vitamin, başka birinde toksisiteye neden olabilir. Eczacılar, bu dengeyi sağlar” dedi.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, genel popülasyonda multivitamin kullanımının çoğu kişi için gereksiz olduğunu, ancak eksiklik tespit edilenlerde faydalı olduğunu doğruladı.

SAHTE ÜRÜN TEHLİKESİ: ECZANE GÜVENİ

İnternet üzerinden satılan takviyelerin sahte veya kalitesiz olma riski yüksek. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel takviye piyasasının yüzde 10’unun sahte ürünlerden oluştuğunu bildirdi.

Eczaneler, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri sunar ve saklama koşulları kontrol altındadır. İnternetten alınan ürünler ise bu güvenceyi vermez.

FDA, çevrimiçi satılan bazı bitkisel takviyelerde ağır metal ve yasak madde tespit etti.

HANGİ DURUMLARDA TAKVİYE GEREKLİ?

Uzmanlar, takviyelerin yalnızca eksiklik veya özel durumlar için önerildiğini vurguladı.

Örneğin, veganlarda B12, hamilelerde folik asit veya D vitamini eksikliğinde destek gerekebilir.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian, “Takviyeler, dengeli beslenmenin yerini tutmaz. Eksiklik yoksa, çoğu takviye gereksizdir” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir meta-analiz, takviyelerin genel mortaliteyi azalttığına dair kesin kanıt bulunmadığını, ancak hedefe yönelik kullanımlarda etkili olduğunu gösterdi.

ECZACIYA DANIŞMADAN ASLA!

Takviye almadan önce eczacıya danışmak için birkaç basit adım yeterli. Eczacıya mevcut ilaçlarınızı, sağlık durumunuzu ve şikayetlerinizi bildirin.

Kan tahlili sonuçlarınızı paylaşmanız, doğru takviyenin seçilmesini kolaylaştırır.

Hastalar, takviyeyi ne kadar süre ve hangi dozda kullanacaklarını mutlaka eczacıyla netleştirmeli.

GÜVENLİ TAKVİYE İÇİN ECZACIYA GÜVENİN!

Gıda takviyeleri, doğru kullanıldığında sağlık için güçlü bir destek sundu. Ancak bilinçsiz tüketim, fayda yerine zarar getirebildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, takviyelerin mutlaka eczacı kontrolünde alınması gerektiğini açıkça ortaya koydu.