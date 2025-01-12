Talaş yüklü TIR devrildi! şoförü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Talaş yüklü TIR devrildi! şoförü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen talaş yüklü TIR'ın şoförü yaralandı. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl yönüne giden Yiğitkan Ö.'nün (25) kontrolünü kaybettiği talaş yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yiğitkan Ö. yaralanırken, kara yolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Talaş yüklü TIR devrildi! şoförü yaralandı

Talaş yüklü TIR devrildi! şoförü yaralandı

Talaş yüklü TIR devrildi! şoförü yaralandı

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