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Bu fobi başka fobi; Talasofobi…

Deniz gördüğünüzde korkuya kapılıyor musunuz? Hatta deniz fotoğrafları bile gördünüz de? Bu durumda büyük olasılık talasofobisiniz. İşte detaylar

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:26
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Talasofobi nedir?

Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
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Psikolojide Talasofobi olarak adlandırılan durum okyanus ve deniz gibi büyük su kütlelerine karşı duyulan korku anlamına geliyor. HaberTürk'ün Science Focus'tan aktardığına göre, kişi, suyun altındaki varlıklardan ve aslında suyun altındaki bilinmezlikten dolayı yoğun bir kaygı hissediyor.

Bu korkuya sahip bir kişi, yüzme gibi derin suya maruz kaldığında; paniğe kapılıyor, kalp atışı şiddetleniyor. Hatta korku yoğunluğuna bağlı olarak titreme ve terleme de görülüyor. Derin su ile temas ne kadar yakın ve ani olursa, bu fizyolojik reaksiyonlar da o kadar yoğun yaşanıyor.

Talasofobi, su korkusu olan aquaphobia ile aynı değildir. Bu korku, günlük hayat için bir engel değildir. Lakin ileri boyutta olduğunda psikolojik destek almak gerekiyor.

Aynı şekilde bu korkuya sahip kişiler, deniz üzerinde bir sandaldayken bile korku duyabiliyor. Psikolojide bu, bir hastalık olarak değil, spesifik bir korku olarak geçiyor. Henüz konu hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadığı için dünyada kaç kişinin bu korkuyu yaşadığını söylemek zor.

Diğer fobilerde olduğu gibi, talasofobinin de önceki zamanlarda yaşanan kötü deneyimlere bağlı olduğu tahmin ediliyor. Küçük bir çocuk, yaşadığı boğulma tehlikesi sonrasında yetişkin hayatında talasofobiye sahip olabiliyor.

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