Talas’ta Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Talas Belediyesi Patievi Doğal Yaşam Alanı'nda minik öğrencilere yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Programa katılan ilkokul öğrencileri, yakalarına patievinin broşunun takılmasıyla hayvan sevgisini simgeleyen ilk adımı attı.

Etkinlikte konuşan Kayseri Hayvan Hakları Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Kayseri'de hayvan hakları konusunda önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, şunları söyledi; "Çok şükür Kayseri'de sayın valimiz başta olmak üzere emniyet müdürümüz ve 16 ilçe belediye başkanımızla güzel bir uyum içinde çalışmaktayız. Kayseri'de ilk defa 2019 yılında doğal bir yaşam alanını, şu an bulunduğumuz yerde hayata geçirerek bize büyük bir sürpriz yapan Mustafa Yalçın başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Kayseri'de bir ilk oldu ve bizleri çok mutlu etti. Ayrıca 20 bin metrekarenin üzerinde Çatakdere Mahallesinde yapılacak köpek bakım evinin de hayvan dostlarımız için çok değerli bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Talas Belediyesine bu güzel etkinlik için ayrıca teşekkür ediyorum."

Programda söz alan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu da Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın selamlarını ileterek; "Talas Belediyesi bu konuda sizlere kapılarını bir gün değil her gün açıyor. 20 bin metrekarelik alanda buranın 5 yıldızlı konseptini 8 yıldızlı konsepte çevireceğiz. Bir gün değil her gün beraberiz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." dedi. Etkinlikte en çok ilgiyi çocukların hayvanlarla buluşması çekti. Küçük öğrenci Metehan Aşatır, "Hepsi çok tatlı. Hepinizin buraya gelmesini isterim." sözleriyle duygularını paylaştı. Öğretmen Eda Öztelli ise, "Biz buraya daha önce de gelmiştik. Çocuklara barınaklarda hayvanlara güzel ve temiz bakılabileceğini göstermek istiyoruz. Çocuklar hayvanları çok seviyor. Burada da hayvanlara özenle bakıldığını görünce çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında çocuklar, görevli personelin gözetiminde minik patileri kucaklarına alarak sevgi dolu anlar yaşadı. Programa Kayseri Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nüket Ünal Rutli ve üniversite öğrencileri de katılarak can dostlara besleme yaptılar.