Talas'ta eğitim için asfalt seferberliği

Talas Belediyesi, hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından yaptırılan eğitim kampüsündeki ilkokulun bağlantı yollarını asfaltladı. Yeni haftada eğitime başlayacak olan Av. Mehmet Altun İlkokulu'nun bahçesi ve çevresindeki Ulus Sokak'ta altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapı çalışmaları başlatıldı. Ekipler, silindirler yardımıyla sıkıştırdıkları altyapının üzerine sıcak asfalt sererek ulaşımı daha konforlu hale getirdi. Asfaltlama çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, çocukların eğitimine destek olunması sağlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından yapımı hızla süren Talas Millet Bahçemizin içinde hayırseverimiz Av. Mehmet Altun'a teşekkür ediyorum. Yeni haftada eğitim öğretime başlayacak olan okulumuzda, yavrularımızın rahat bir ulaşım imkanına kavuşmaları için elimizden geleni yaptık. Sıcak asfalt sererek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasına katkı sağladık," dedi. Eğitim alanında yapılan bu çalışmalar, Talas’ta eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.