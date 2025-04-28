Talep patlaması yaşandı yetişemiyorlar 24 yeni fabrika daha açılacak. 51 bin olan çalışan sayısı 83 bin 825’e çıktı

TSMC, yapay zeka çip talebine yetişmek için 24 yeni fabrika kuruyor. Çalışan sayısı 83 bini aşarken, 2026’da 100 bini hedefliyor. Küresel teknoloji yarışında liderlik hamlesi hızlanıyor.

Tayvan merkezli çip devi TSMC, yapay zeka sektöründeki artan talebi karşılamak için dünya genelinde 24 yeni fabrika kurma kararı aldı. Bu dev yatırım, teknoloji sektöründe dengeleri sarsacak bir hamle olarak görülüyor.

ABD, Avrupa, Japonya ve Çin gibi stratejik bölgelerde kurulacak tesisler, TSMC’nin küresel üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak. Şirket, 2025’te sekizi çip üretimi, biri ileri paketleme teknolojileri için olmak üzere dokuz yeni tesisi devreye almayı planlıyor.

TSMC’nin büyüme stratejisi, sadece fiziksel yatırımlarla sınırlı değil. 2019’da 51 bin olan çalışan sayısı, 2024 sonunda 83 bin 825’e ulaştı. 2025’in ilk iki ayında 1300 yeni pozisyon açılırken, yıl sonuna kadar çalışan sayısının 90 bine, 2026’da ise 100 bini aşması bekleniyor. Ancak, özellikle ABD gibi pazarlarda yüksek maaşlar ve nitelikli iş gücü bulma zorluğu, şirketin operasyonel giderlerini artırıyor.

TSMC, yapay zeka çiplerine olan talebin 2027’ye kadar katlanarak artacağını öngörüyor. Bu nedenle, yeni tesislerde en son 2nm ve 3nm üretim teknolojilerine odaklanacak. Şirket, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de göz ardı etmiyor; yeni fabrikalarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı planlıyor.

Bu agresif genişleme, TSMC’nin küresel çip pazarındaki liderliğini pekiştirecek. Ancak, jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri sorunları gibi riskler, şirketin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. TSMC’nin bu hamlesi, yapay zeka çağında teknolojinin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.