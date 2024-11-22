Talepteki azalmalar Nvidia yatırımcılarını endişelendiriyor

Nvidia, 2024 dördüncü çeyreği için 37,5 milyar dolar gelir tahmininde bulunarak önceki çeyreklerdeki büyüme oranlarını yakalayamayacağını işaret etti. Şirketin geliri, üçüncü çeyrekteki %94’lük büyümeden dördüncü çeyrekte %69,5’e gerileyebilir. Nvidia'nın CFO’su Colette Kress, Blackwell ailesi çiplerin satışlarının projeksiyonların ötesine geçeceğini belirtse de, başlangıçtaki brüt kâr marjlarının %70'lerde kalacağını, üretimin hızlanmasıyla bu oranların %75’e çıkacağını ifade etti.

Şirket, yapay zeka odaklı çip pazarında liderliğini sürdürse de, yatırımcıların yüksek beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Carson Group Strateji Müdürü Ryan Detrick, "Bu rapor güçlü olsa da, çıtanın bu kadar yüksek olması işleri zorlaştırıyor," dedi.

ÜRETİM ZORLUKLARI

Nvidia’nın çip üretim ortağı TSMC’nin sınırlı üretim kapasitesi, tedarik zincirinde darboğazlar oluşturuyor. CEO Jensen Huang, TSMC ile üretim süreçlerinin iyileştirileceğini belirtti. Blackwell çiplerdeki bir tasarım hatasının da üretim planlarının yenilenmesiyle giderildiği açıklandı.

Yapay zeka tabanlı sistemlerin karmaşık işleme ihtiyaçları, Nvidia'nın çiplerine yönelik talebi artırırken, veri merkezi segmenti %112 büyüme ile 30,77 milyar dolarlık satış elde etti. Ancak önceki çeyrekteki %154’lük büyüme oranı göz önüne alındığında bu da bir yavaşlama olarak görülüyor.

YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Nvidia'nın hisseleri, tahminlerin altında kalan büyüme beklentileri nedeniyle %2,5 gerilerken, şirketin toplam piyasa değeri 3,6 trilyon doları aştı. Şirketin Blackwell serisi gibi yenilikçi ürünlerinin, ilerleyen dönemlerde üretim süreçlerinin optimize edilmesiyle gelir artışını yeniden hızlandırabileceği öngörülüyor.

Nvidia’nın AI çip pazarındaki hâkimiyeti sürse de, yeni teknolojilere adapte olma sürecindeki zorluklar ve yatırımcı baskısı şirketin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı temel meydan okumalar arasında yer alıyor.