Talha Sarıarslan'ın idolleri Osimhen ve Icardi

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Talha Sarıarslan'ın idolleri Osimhen ve Icardi

Fenerbahçe'ye son dakikada golü atan Kayserisporlu Talha Sarıarslan maç sonunda konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe iki kez geriye düşüp ardından öne geçtiği mücadelede sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

İDOLLERİ ICARDI VE OSIMHEN

Maçın 90+4.dakikasında Fenerbahçe'yi yıkan Talha Sarıarslan idolleri olan Galatasaraylı isimleri açıkladı. Sarıarslan "Osimhen ve Icardi Süper Lig'in önemli oyuncuları. Osimhen de Icardi de idolüm diyebilirim. Onlar en iyileri. Gayet normal bence. Şampiyonluk yarışında bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe yara aldı. O kendi aralarında bir yarış" ifadelerini kullandı.

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