Tali yola giren otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tali yola giren otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yola giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yola giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Maanavgat ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametine seyir halindeyken Gültepe kavşağına yaklaştığı sırada tali yola giren Ufuk Ç.'nin kullandığı 19 ACR 676 plakalı otomobil ile Mert Ş. idaresindeki 07 BUL 659 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Panikleyerek motosikleti devirdi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün otomobilin tali yola girdiğini görmesiyle panikleyerek motosikleti devirdiği, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra otomobile çarptığı görüldü.

Tali yola giren otomobil ile motosikletle çarpıştı: 1 yaralı var

Tali yola giren otomobil ile motosikletle çarpıştı: 1 yaralı var

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