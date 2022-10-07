Taliban, başkent Kabil'de yaklaşık 11 bin dilenciyi yakaladı

Taliban geçici hükümetine bağlı Dilenci Toplama Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kabil'in çeşitli bölgelerinde dilenen 10 bin 808 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, dilencilerin 7 bin 377'sinin yetişkin kadın, 926'sının yetişkin erkek ve 2 bin 505'ünün de çocuk olduğu belirtildi.

Hiç kimsesi olmayan 50 çocuğun, Çalışma Bakanlığına bağlı eğitim merkezlerine gönderildiği ifade edildi.

Toplanan diğer dilencilere yönelik ne gibi uygulamaların hayata geçirildiğine ise değinilmedi.